Под Курском ночью сгорел дом

Когда приехали пожарные, у дома уже обрушилась крыша Фото: Из архива КП.

В 00:50 17 декабря в оперативную дежурную сменуГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в жилом доме в поселке Конышевка Конышевского района.

По прибытии в 00:55 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:10, ликвидировано в 01:22, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел щитовой, обложенный кирпичом жилой дом, обрушилась кровля. Без пострадавших.

Пожар тушили 13 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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