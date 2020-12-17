Куряне могут проголосовать за понравившуюся новогоднюю елку

До нового года осталось всего две недели Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет образования и науки Курской области совместно с областным Центром развития творчества детей и юношества организовал конкурс «Свет Рождества», в рамках которого в номинации «Арт-Елка» было представлено более 170 ярких и интересных детских работ.

Все они выполнены в самых разных техниках декоративно-прикладного творчества: вязания, лоскутного шитья, оригами, художественной обработки дерева и других.

Проголосовать за понравившуюся детскую ёлку можно по ссылке http://komobr46.ru/fir/

Конкурс продлится до 23:00 29 декабря 2020 года.