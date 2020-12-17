Под Курском хлопок газа уничтожил дачный дом

ЧП произошло 16 декабря в селе Шипы Зоринского сельсовета. К счастью, на момент происшествия в домовладении никто не проживал.

Около полудня в пожарно-спасательную часть поступила информация о взрыве в доме без последующего возгорания. Прибыв на место, спасатели выяснили, что хлопок бытового газа произошел в жилом одноэтажном кирпичном здании. В доме постоянно никто не проживал, строение использовали как дачу, но здание было газифицировано и электрифицировано. Пострадавших нет.

- Не стоит забывать о безопасности при использовании газа в быту. Подключением, наладкой, обслуживанием должны заниматься исключительно специалисты – то есть организация, с которой у жильца заключен договор на техобслуживание и ремонт оборудования. При этом ни в коем случае нельзя самостоятельно ремонтировать газовое оборудование или привлекать для этих целей неспециализированные организации, - напомнил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.