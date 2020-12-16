Против гриппа планируют привить 60% курян

Всего Курская область получила свыше 128 тыс. доз вакцины Фото: Из архива КП.

Прививочная кампания против гриппа в регионе будет завершена до конца недели. В настоящее время привито более 556 тыс. человек, сообщает областной комитет здравоохранения. Это составляет 52% от численности населения региона.

Всего Курская область получила свыше 128 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 446 тыс. доз вакцин «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри» для взрослых. Последняя поставленная в регион партия составила порядка 48 тысяч доз вакцины.

Всего планируется привить более 60% всего населения, при этом не менее 75% пенсионеров старше 65 лет и граждан из групп риска. Привиты все медицинские работники.