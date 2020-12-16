Курская студентка перевела мошенникам более миллиона рублей

Полиция разыскивает мошенников Фото: Из архива КП.

Миллион сто тысяч рублей похитили мошенники у двадцатидвухлетней курской студентки. Сотрудники службы безопасности банка начали звонить девушке с самого утра. Рассказам о том, что нечистые на руку банковские служащие пытаются похитить с ее счета деньги, курянка не поверила и положила трубку. Но на этот случай у преступников был подготовлен запасной план.

Вскоре ей позвонил мужчина с курского телефона, который представился офицером правоохранительного ведомства. Сначала девушка в это также не поверила, но собеседник предложил ей поискать его номер в интернете и убедиться, что он говорит правду. Телефон действительно был указан на официальном сайте, и студентка стала воспринимать ситуацию по-другому. Ей предложили поучаствовать в спецоперации по разоблачению преступников из банка и для этого обналичить все накопления, почти 800 тысяч рублей. После этого деньги попросили положить через банкомат на якобы безопасный счет.

Уже получив солидный куш, аферисты не остановились. Они сообщили, что кто-то пытается взять кредит на имя курянки, и, чтобы потом не остаться в долгу у банка, нужно оформить реальный займ через онлайн кабинет. В результате тот самый «безопасный счет» пополнился еще на 300 тысяч кредитных рублей. Считая, что сотрудничает с силовиками, студентка выполняла все их указания. Получив миллион сто тысяч рублей, мошенники просто прервали связь, и девушка поняла, что пора обращаться в полицию.

Выяснилось, что преступники использовали специальное приложение для подмены номеров. Оно позволяет сделать так, чтобы собеседник при разговоре видел тот номер, который нужно. Это может быть и короткий банковский номер и даже собственный телефон абонента. Так преступники обманывают даже недоверчивых граждан.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Но уже 16 декабря по аналогичной схеме был обманут сорокадвухлетний житель Курска. Он потерял 1 миллион 870 тысяч рублей. Поделитесь этой информацией с родственниками и знакомыми, чтобы уберечь их от финансовых потерь.