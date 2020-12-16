В связи с гололедом работу курских УК взяли под контроль

Погода в регионе оставляет желать лучшего Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за непогоды тротуары, внутридворовые проезды и подходы к подъездам покрылись ледяной коркой, что затрудняло свободное и безопасное передвижение.

Госжилинспекция Курской области поручила руководителям управляющих организаций незамедлительно обеспечить обработку тротуаров, внутридворовых проездов, а также подходов к подъездам многоквартирных домов.

Как подчеркнул и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Курской области Семен Орехов, обязанность УК, ТСЖ, ЖСК - своевременно убирать дворовые территории, удалять наледи и снежные навесы с крыш, козырьков балконов.

С учетом погодных условий обработка придомовых территорий многоквартирных домов в настоящее время продолжается.

Для контроля на места регулярно выезжают инспекторы, они также собирают информацию о работе управляющих организаций, сказали в обладминистрации.