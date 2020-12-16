В Курской области установили десять комплексов фотовидеофиксации ПДД

Места установки комплексов фотовидефиксации согласованы с УГИБДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, дополнительно установлено десять стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима на следующих аварийно опасных участках региональных трасс:

- Курск - Поныри км 21+700, с. Тазово, Золотухинский район;

- Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной км 77+620, г. Льгов;

- Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной км 86+942, х. Новый Мир, Льговский район;

- Курск - Льгов - Рыльск -граница с Украиной км 106+600, с. Степановка, Рыльский район;

- Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной км 150+414, с. Новоивановка, Рыльский район;

- Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье км 5+640, с. Лебяжье, Курский район;

- Обоянь - Солнцево - Мантурово км 2+400, г. Обоянь;

- Обоянь - Солнцево - Мантурово км 70+800, п. Мантурово;

- Курск-Борисоглебск - Касторное - граница с Липецкой областью км 24+700, пгт. Новокасторное;

- Солнцево - Дубовец км 10+750, д. Выползово, Солнцевский район.

Места установки комплексов фотовидефиксации согласованы с УГИБДД УМВД России по Курской области.

- На автомобильных дорогах большинство ДТП происходит из-за несоблюдения водителями скоростного режима, предусмотренного правилами дорожного движения, а тяжесть последствий растет с каждым километром увеличения скорости. Камеры фотовидеофиксации помогают дисциплинировать водителей, мотивировать их снижать скорость там, где этого требует установленный режим, - отметил начальник отдела безопасности дорожного движения ОКУ «Комитет автодорог Курской области» Андрей Степанов.

Так, на участке автодороги Курск - Рыльск км 16-35 в декабре 2019 года было установлено 17 систем контроля средней скорости. Это позволило сократить количество ДТП в 2020 году относительно 2019 года на 20%, количество пострадавших при ДТП - на 30%.