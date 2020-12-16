Подлинник иконы «Знамение» не могут доставить в Курскую область из-за коронавируса

По традиции чудотворный образ ежегодно доставляли в Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подлинник иконы «Знамение» доставят в Курскую область при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион (Капрал).

По словам владыки, в 2020 году икона «Знамение» впервые посетила многие православные приходы США.

- Из-за пандемии мы не строим никаких планов. Однако полагаю, епископ Манхэттенский Николай, который является хранителем этой иконы, задумывается над этим. Могу заверить всех верующих, что как только сойдет на нет опасность для здоровья людей, заполняющих храмы и собирающихся в огромные толпы, чтобы поклониться этой удивительной иконе, мы возобновим паломничества – как в Россию, так и в другие страны, где живет наша паства, - рассказал первоиерарх.

Оригинал святыни уже почти век хранится в Нью-Йорке и находится в ведении Русской Зарубежной Церкви. С 2009 года его каждое лето привозили на место обретения - в местечко Свобода под Курском, однако в этот раз пришлось сделать исключение из-за пандемии.