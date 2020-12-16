За сутки еще у 179 курян подтвердился коронавирус

Эпидситуация в регионе остается напряженной Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки еще у 179 курян подтвердился коронавирус. Всего же с начала пандемии в регионе переболело ковид по официальным данным более 18 тысяч человек.

Как сообщала ранее КП, за сутки на 16 декабря 2020 года в регионе от коронавируса умерли пять человек. Это четверо мужчин 51, 54, 59, 82 лет и 49-летняя женщина.

Всего с начала пандемии в регионе по официальным данным от ковид скончались 250 человек. Причина - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.