Презентовали фильм о курском крепостном Тимофее Тараканове

Тимофей Тараканов - еще один известный курянин, который вошел в историю Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске презентовали документальный фильм «Русская Америка. Одиссея Тимофея Тараканова».

Картина повествует о курском крепостном Тимофее Тараканове, который возглавлял партию промышленников-алеутов. Осенью 1808 года их судно потерпело крушение, и команду атаковали местные индейцы. Часть экипажа спаслась и выжила благодаря нашему земляку.

В 2019 году команда географов из Рязани прошла по следам Тараканова и встретилась с коренными жителями штата Вашингтон. Во время экспедиции сняли кадры, которые легли в основу киноленты.

Презентация фильма состоялась в концертном зале «Свиридовский». В мероприятии приняли участие режиссер фильма Михаил Малахов, а также российский путешественник и полярный исследователь, государственный и общественный деятель, Герой Российской Федерации Михаил Малахов и участник экспедиции Евгений Ефремов.

Планируется организовать показ фильма не только в кинотеатрах области, но и в школах, вузах и ссузах.

Курская земля на протяжении тысячелетия вписывала в свою историю имена таких знаменитостей, как астроном Федор Семенов, всемирно известный мореплаватель и первооткрыватель новых земель - «Колумб Российский» Григорий Шелехов, изобретатель ветродвигателей Анатолий Уфимцев, один из создателей советской метеорологии Владимир Оболенский. Теперь куряне узнали и о Тимофее Тараканове, в котором воплотились все самые лучшие черты русского характера.