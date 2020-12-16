Под Курском родители и учителя судились, чтобы не закрывали сельскую школу

Детей распределили по ближайшим школам Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 декабря Курский областной суд рассмотрел административное дело по иску работников школы и родителей учеников Леоновской основной общеобразовательной школы Большесолдатского района к Администрации района. Истцы требовали признать незаконными и отменить решения о ликвидации сельской школы.

Родители и учителя ссылались на то, что при вынесении постановления о ликвидации школы были допущены нарушения закона. При этом из заключения комиссии по оценке последствий принятия этого решения следует, что учитывались только экономические факторы целесообразности существования школы, социальные аспекты, мнение жителей деревни Леоновка не были приняты во внимание.

В 2019-2020 годах в девятилетней школе обучались десять детей, при этом рождаемость в деревне Леоновка снижается. Ученики школы переведены в ближайшие учебные заведения. В школе работает 15 человек, часть из них получили предложения о трудоустройстве в другие образовательные учреждения, рассказали в облсуде.

- Суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска. В обоснование своего решения указал, что комиссия провела оценку последствий принятия решений о ликвидации школы, в том числе оценены вопросы соблюдения основных гарантий прав ребенка на получение доступного бесплатного образования, обеспечения надлежащих условий образования, права на продолжение образования с территориальной доступностью с сохранением качества программ и методик их получения, организации бесплатной перевозки учеников до школ, обеспечения занятости высвобождаемых работников. Оспариваемые решения приняты законно, - добавили в ведомстве.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу. Школу все же закроют.