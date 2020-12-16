Под Курском благоустраивают набережную озера

Территорию вокруг водоема озеленят Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершили первый этап работ по благоустройству общественной территории - набережной местного озера в посёлке Маршала Жукова Курского района. Это одна из трех функциональных зон военно-патриотического парка «Патриот».

Береговую линию озера расчистили от кустарника и тростника, разобрали существующее покрытие дорожки из гравия, проложили силовой кабель и установили опоры для наружного освещения, разбили пешеходные и велосипедные дорожки.

В 2021 году проведут второй и третий этапы благоустройства набережной искусственного водоема. С мая по июль 2021 года строители покроют дорожки бетонной плиткой для пеших прогулок, а для велосипедистов и мам с колясками положат асфальт, поставят скамейки. Планируют закончить и работу с освещением - вдоль озера установят 23 фонаря. Территорию вокруг водоема озеленят: посадят ивы, ольху, дерен пестролистный. Вдоль спуска, ведущего к пирсу, установят новые перила, рассказали в администрации региона.

После этого в поселке приведут в порядок еще две зональные территории - за хоккейной площадкой и около Дома офицеров.

Работы на озере ведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».