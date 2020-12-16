В Курской области уберут шесть свалок в рамках проекта «Чистая страна»

Всего по России свалок, которые предстоит убрать - 191 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет природных ресурсов Курской области с Минприроды России заключили соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна». В ближайшие годы будут убраны шесть объектов. Это несанкционированные свалки в таких городах, как Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов, а также полигоны твердых коммунальных отходов в Железногорске и Пригородненском сельсовете Рыльского района.

Ранее были заключены контракты с подрядной организацией ООО «Геотехпроект» на разработку проектно-сметной документации, материалы направлены для экологической экспертизы в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

- Курская область заключила соглашение по ликвидации объектов на 2022-2023 годы. Работы будут вестись в Курчатове, Льгове, Щиграх, Обояни, а также планируем в Железногорске и Рыльском районе, - сообщил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.