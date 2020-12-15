В Курске БСМП и роддом объединят в два этапа

Сотрудники медучреждений оказались под угрозой сокращения Фото: Из архива КП.

Городской клинический родильный дом и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи объединяют. Процесс, связанный с корректировкой штатного расписания, пройдет в два этапа.

Как сообщила заместитель председателя комитета здравоохранения региона Елена Агаркова, на первом этапе будут сокращены только одноименные должности.

- В одном учреждении не могут работать два главных бухгалтера, два начальника отдела кадров. Сокращению пока подлежат только должности административного звена. Уведомления, выданные ранее другим сотрудникам, отозваны. Процедура объединения БСМП и роддома займет еще не менее трех месяцев. Комитет здравоохранения оказывает юридическую поддержку учреждению, - рассказала Елена Владимировна.

На втором этапе реорганизации проведут аудит, будут сокращаться должности сотрудников, выполняющих дублирующие функции.

- Массового сокращения не будет. Сотрудникам предложат переобучение. Все заинтересованы в том, чтобы сохранить коллектив. Вопросы возникли в связи с тем, что руководители подразделений больницы вовремя не довели сведения о процедуре реорганизации до сотрудников, у которых появилась неопределенность. Сейчас мы совместно с комитетом встретились с работниками, им все права разъяснены, - рассказал председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области Алексей Лазарев.

Ранее сотрудники БСМП опубликовали обращение в социальных сетях, в котором сообщили, что сокращению подлежат 50 человек из числа работников лаборатории. Комитет здравоохранения проверил законность процедуры, выданные уведомления будут отозваны. Все сотрудники продолжают получать заработную плату и работать, сказали в администрации региона.