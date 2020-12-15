Курянка выступила в программе Елены Малышевой

Наталья выступила экспертом в программе «Жить Здорово!» Фото: из открытых источников

Заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко выступила экспертом в программе Елены Малышевой «Жить Здорово!».

Курянку пригласили в студию, чтобы поговорить о молоке. В октябре специалисты Курского центра контроля качества исследовали 12 образцов молока на жирнокислотный состав, массовую долю жира, белка, микробиологию. Была также проведена экспертиза маркировки и упаковки.

- Результаты мы отправляем в Роспотребнадзор, торговые сети, что важно – размещаем в СМИ и соцсетях. Видим большой отклик аудитории: всем хочется знать, какая продукция качественная, а какую лучше не покупать. Во время проведения смотров учитываем сигналы от потребителей. Полагаем, что такие мероприятия подстегивают и производителей, - рассказала Наталья Сушко.

В программе Первого канала не прошли экспертизу два образца: молоко питьевое «Красная цена» (Брянская область) и «Томмолоко» (Белгородская область). Одобрение экспертов получили марки Parmalat, «Богдаша», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», Billa, «Время Му», «Простоквашино», «Суджанский маслодельный комбинат».

За девять лет региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Курским центром контроля качества провел около полусотни смотров. За это время специалисты исследовали молочную, мясную продукцию, хлеб, алкоголь, рыбу, майонез и другие продукты.