В Курске на зиму закрыли движение транспорта на некоторых улицах

В городе прошел ледяной дождь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ухудшением дорожных условий на зимний период в областном центре перекрыли движение на некоторых улицах, имеющих значительный продольный уклон проезжей части.

Так, для движения автотранспорта закрыты следующие участки: на улице Мирной - от улицы Володарского до Тускарной; на улице Дружининской - от улицы Пионеров до Нижней Луговой; на улице Уфимцева - от улицы Горького до Володарского; на улице Ватутина - от Семеновской до Золотого проезда.