Роспотребнадзор проконсультирует курских предпринимателей

Специалисты ответят на вопросы 17 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области 17 декабря с 12:00 до 16:00 ответят на актуальные вопросы предпринимателей, связанные с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и защитой прав потребителей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции акция «День открытых дверей для предпринимателей» будет проведена в формате консультирования по телефону.

По вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства можно позвонить по телефонам: 58-71-88, 58-71-86; по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей – 54-59-46, 54-59-47.