Против сидельца курской колонии завели дело за ложный донос на сотрудников УФСИН

Заявителю могут добавить срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 49-летнего мужчины, которого подозревают в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

По версии следствия 3 декабря мужчина, отбывающий наказание в УФИЦ при КП-8 УФСИН России по Курской области обратился в Курчатовский межрайонный следственный отдел с заявлением, в котором указал, что 27 ноября примерно в 21.30 его избили сотрудники УФИЦ при КП-8 УФСИН России по Курской области.

- В ходе доследственной проверки было установлено, что подозреваемого сотрудники колонии не избивали, а телесные повреждения ему причинил другой осужденный. Заведомо ложный донос он совершил, чтобы оговорить сотрудников колонии, - сказали в СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.