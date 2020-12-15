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Против сидельца курской колонии завели дело за ложный донос на сотрудников УФСИН

Мужчина заявил, что его избили
Ольга ДАНИЛОВА
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Заявителю могут добавить срок

Заявителю могут добавить срок

Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 49-летнего мужчины, которого подозревают в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

По версии следствия 3 декабря мужчина, отбывающий наказание в УФИЦ при КП-8 УФСИН России по Курской области обратился в Курчатовский межрайонный следственный отдел с заявлением, в котором указал, что 27 ноября примерно в 21.30 его избили сотрудники УФИЦ при КП-8 УФСИН России по Курской области.

- В ходе доследственной проверки было установлено, что подозреваемого сотрудники колонии не избивали, а телесные повреждения ему причинил другой осужденный. Заведомо ложный донос он совершил, чтобы оговорить сотрудников колонии, - сказали в СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧП