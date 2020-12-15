СК проверяет обстоятельства гибели курянки

Женщина, скорее всего, погибла из-за неисправной печи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

14 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Крохина поселка Коренево Курской области. В результате пожара погибла 48-летняя женщина. По этому факту Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что женщина проживала одна, злоупотребляла спиртным. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного отопления, сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.