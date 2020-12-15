Основные дороги Курска обработали песко-соляной смесью

В Курске опасно передвигаться после ледяного дождя Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выполнены работы по очистке и обработке песко-соляной смесью основных транспортных магистралей во всех округах областного центра, сообщили в администрации региона.

- В Центральном округе также почищены и посыпаны дороги второстепенного значения: поперечные улицы - от Суворовской до Пионеров и от Семеновской до Володарского. Во всех округах также ведется обработка тротуаров. В общей сложности израсходовано более 1248 кубометров смеси, - проинформировали в Доме Советов.

Кроме того, во всем городе ведутся работы по очистке и обработке остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам.

15 декабря на улицы Центрального округа направлено 24 единицы техники – комбинированные машины, погрузчики, тракторы. Еще 16 единиц выйдут на улицы Железнодорожного округа и восемь – Сеймского.

На федеральные и региональные трассы выехало порядка 290 единиц техники. Во всех районах области ведется расчистка дорог от снега и наледи.