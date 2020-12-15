200 курских медиков прошли вакцинацию от коронавируса

Вакцинация проходила на базе трех прививочных пунктов Фото: Из архива КП.

В Курской области продолжается вакцинация поступившей партией вакцины от COVID-19. В трех прививочных пунктах – больницах №1 и №3 города Курска и больнице Железногорска - первый этап вакцинации прошли уже 200 медицинских работников.

Это в том числе сотрудники больниц №1, №2, №4, поликлиники №7 Курска, Железногорской ЦРБ, областной станции переливания крови, госпиталя для ветеранов войн, областной стоматологической поликлиники. Сегодня запланированы выезды для вакцинации медработников в районных больницах.

Второй компонент вакцины пациентам начнут вводить с 3 января 2021 года.

На минувших выходных в наш регион поступило тысяча доз вакцины «Спутник V» («Гам Ковид Вак»). Партию намерены реализовать до конца недели, это позволит привить столько же человек.

Ведется также отбор добровольцев среди учителей, сотрудников социальной сферы.

Вакцину «Спутник V» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Она официально зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России. Это первая в мире вакцина против коронавируса.

Перед прививкой обязателен прием терапевта. Врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, проводит визуальный осмотр.

Вводится «Гам Ковид Вак» в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип 5). После первой дозы рекомендуется в течение трех дней отказываться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну.

Прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску.

Ранее в Курской области привили 42 человека из числа медицинских работников.