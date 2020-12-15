Курянка отдала мошенникам три миллиона рублей

Очередной жертвой мошенников стала жительница Железногорска Фото: Из архива КП.

Жительница Железногорска стала жертвой дистанционных аферистов. Преступники действовали по классической схеме. Они позвонили курянке под видом сотрудников банка и сообщили о несанкционированных переводах. Для отмены банковской операции горожанка следовала четким указаниям преступников. Общение с преступниками длилось неделю, и за все это время она не рассказала о случившемся ни родственникам, ни полицейским.

Сначала мошенники предложили женщине установить на телефон приложение мобильного банка, а затем и вовсе заставили оформить несколько займов и перевести деньги на «безопасный» счет. Воспользовавшись программой удаленного доступа, преступники отправили от имени курянки электронные заявки на кредит в несколько финансовых учреждений, убедив горожанку в том, что это сделали мошенники.

За несколько дней общения с аферистами, она оформила кредиты в пяти финансовых учреждениях. Сняв деньги через банкомат, женщина перевела их на указанные преступниками номера. Недельное общение с телефонными мошенниками стоило ей более трех миллионов рублей. На этом преступники не остановились. Они звонили своей жертве еще несколько раз с требованиями взять кредит под залог имущества. Только после этого женщина обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.