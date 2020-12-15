В Курской области начал работу мобильный "Кванториум"

"Кванториум" проедет по районам области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области дан старт работе мобильного технопарка «Кванториум». Передвижной комплекс был приобретен в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для дополнительного образования детей в муниципалитетах.

В рамках реализации национального проекта появились в Курске и Железногорске стационарные «Кванториумы». Мобильный «Кванториум позволит сделать доступным обучение детей в удаленных населенных пунктах Курской области.

Мобильный кванториум представляет собой автомобиль, укомплектованный технологичным оборудованием для обучения детей. Школьники смогут освоить азы программирования, основы робототехники, промышленного дизайна, геоаналитики. На выбор представлены направления VR/Промдизайн, Робо/IT, Гео/Аэро, Хайтек.

«Кванториум» начнет работу в Горшеченском районе. Также в 2020-2021 учебном году занятия пройдут в Золотухинском, Мантуровском, Касторенском, Обоянском и Солнцевском районах.