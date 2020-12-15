Под Курском из-за обледеневших проводов остановился поезд

Остановилась "Ласточка", следовавшая по маршруту "Москва-Белгород" Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 08.50 15 декабря от диспетчера ЕДДС Солнцевского района поступило сообщение об остановке движения электропоездов на станции Солнцево Солнцевского района Курской области Юго-Восточной железной дороги.

На место происшествия были направлены МПСГ Солнцевского района, ОГ КЧС и ОПБ администрации Солнцевского района, работники скорой медицинской помощи.

- В результате обледенения контактного провода произошла остановка электропоезда №99 «Ласточка», следующего по маршруту «Москва-Белгород» - 175 пассажиров и восемь вагонов. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС региона

Специалисты проводят работы по восстановлению движения.

В 09.15 поезд №99 начал движение, используя маневровый локомотив на дизельном топливе. Движение по железной дороге не нарушено.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.