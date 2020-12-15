СК проводит проверку по факту гибели курянина на пожаре

Несчастье произошло 12 декабря Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

12 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Успенка Касторенского района Курской области. В результате пожара погиб 57-летний мужчина. По этому факту Горшеченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в СК.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.