Курянку, избившую сына в такси, будут судить

Расправа над ребенком попала на камеру видеорегистратора Фото: Из архива КП.

В суд ушло дело против 33-летней жительницы Курска, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним).

По версии следствия женщина на протяжении четырех лет, используя малозначительные поводы - когда ребенок не слушался или не выполнял домашнее задание, била его ремнем, руками и ногами.

Очередное такое ЧП с 11-летним сыном курянки произошло 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов утра в салоне автомобиля такси. Это зафиксировал на видеорегистратор водитель.

Женщина находится под домашним арестом. Ребенок сейчас проживает со своей бабушкой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в ведомстве.