От коронавируса умер депутат Курской областной Думы Сергей Васильев

Сергей Васильев сам по образованию был медиком Фото: предоставлено пресс-службой

14 декабря на 62-м году жизни скончался депутат Курской областной Думы Сергей Львович Васильев.

В общественно-политическую жизнь региона он пришел из медицины. С 1983 по 1998 год Сергей Львович работал врачом отделения анестезиологии и реанимации городской больницы №4 и отделения острых отравлений и искусственной почки БСМП Курска. Затем его трудовой путь продолжился в областном комитете здравоохранения в должностях начальника медицинского отдела управления, консультанта заместителя губернатора, помощника и экономического советника заместителя губернатора, заместителя председателя комитета здравоохранения.

С 1990 по 1997 год он возглавлял Курский общественный благотворительный фонд помощи детям с отклонениями в развитии им. Л.С. Выготского и Курскую областную Федерацию восточных единоборств.

В 2001 году Сергей Львович впервые стал депутатом Курской областной Думы. С тех пор на протяжении почти 20 лет куряне доверяли ему представлять свои интересы в региональном парламенте. Сергей Львович по праву считался одним из опытных и ярких политиков региона, был примером и наставником для своих коллег, сообщили в администрации региона.

Сергей Васильев скончался в столичной клинике, где почти полтора месяца пролежал с коронавирусом.