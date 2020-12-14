В Курске начал работу интерактивный парк-музей «Патриот»

В Курске чтят военные традиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сайте курскаябитва-патриот46.рф любой желающий может получить информацию о Курской битве, а также об экспонатах парка-музея «Патриот», которые находятся в районе проспекта Победы. Работу по созданию интерактивного парка-музея «Патриот» выполняла компания из Курска.

В ближайшее время на всех экспонатах появятся QR-коды для перехода на сайт интерактивного музея.

В феврале парк «Патриот» был признан особо охраняемой природной территорией. Его преображение начнется в 2022 году, готовится проектная документация.

Планируется, что территория будет разбита на три зоны: для активных мероприятий; мемориальная, с арт-объектами и военной техникой; третья сохранит название и функцию мемориального комплекса «Курская дуга», куда добавят современные малые формы, освещение и озеленение.

Интерактивный музей - одна из составных частей парка.