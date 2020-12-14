Курянку подозревают в убийстве мужчины

Курянке грозит длительный срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовно дело против 29-летней жительницы Курска. Ее подозревают в убийстве.

По версии следствия 12 декабря примерно с 15 до 17 часов между пьяной женщиной и ее 34-летним знакомым в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по улице Сумская Курска произошел конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мужчине множественные удары ножом в голову и туловище. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.