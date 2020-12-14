На выплаты семьям с детьми в Курской области направят 1,8 млрд рублей

Средства за декабрь семьи получат в ближайшее время, сказали в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежемесячная денежная выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в нашем регионе назначена 32 051 ребенку. На эти цели уже направлено 1 млрд 678 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает областной комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Средства за декабрь семьи получат в ближайшее время. Общая сумма, направленная на выплату, по итогам года составит 1,8 млрд рублей.

Данное пособие введено указом президента. Претендовать на него могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума. Заявления будут принимать до 31 декабря 2020 года.

В нашем регионе ежемесячная выплата составляет 5 053,5 рубля.

Ранее для ее осуществления потребовалось дополнительное финансирование в связи с тем, что увеличилось количество детей, родители которых имеют право на выплату. В ноябре Правительство России утвердило выделение этих средств. Всего наш регион получил 836,9 млн рублей из федеральной казны.