В Курской области водителей просят быть внимательными на дорогах - гололед

Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности, сказали в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погодных условий: возможен снег, на дорогах – гололед. Областной центр управления в кризисных ситуациях осуществляет контроль за обстановкой на трассах для оперативного реагирования и оказания помощи населению.

14 декабря на дороги регионального значения выехало 134 машины для расчистки снега и наледи, в том числе 14 погрузчиков, три трактора, 88 КДМ. На федеральных трассах задействовано 65 единиц техники, 41 машина вышла на уборку улиц областного центра, сообщили в администрации региона.

Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности, ведется круглосуточный мониторинг состояния дорожной сети региона. С помощью 13 камер Росавтодор отслеживает обстановку на федеральных трассах. Под особым контролем находятся аварийно опасные участки автодорог. На участках с повышенной скользкостью проезжей части, спусках и подъемах, а также на пересечениях и примыканиях к основной дороге ведется устройство насыпных конусов из песка.

Всех водителей и пешеходов призывают быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также помнить о том, что в зимнее время тормозной путь транспортного средства увеличивается.