21-летнего курянина будут судить за изнасилование женщины

Мужчине грозит длительный срок Фото: Из архива КП.

В суд передано уголовное дело против 21-летнего мужчины, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия 8 июля примерно в 20 часов 25 минут мужчина был в доме ранее знакомой 59-летней женщины в одной из деревень Октябрьского района. Там, он изнасиловал ее.

Кроме того в ходе расследования уголовного дела были установлены еще три факта, когда мужчина совершал насильственные действия против той же курянки. Это было в мае, июне и сентябре 2019 года. При этом женщина в полицию не сообщала об этом, так как боялась обидчика.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.