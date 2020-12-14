СК проверяет обстоятельства гибели курянина

Рыбак утонул в деревне Каменка Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 декабря поступило сообщение о том, что 78-летний мужчина, ловивший рыбу на Оскольском водохранилище, расположенном недалеко от деревни Каменка Горшеченского района Курской области, провалился под лед и утонул. По этому факту Горшеченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области вновь обращается к жителям Курской области с просьбой о соблюдении правил безопасности на водных объектах в зимний период. В холодное время года лед непрочен, и может не выдержать массы тела человека. Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов, под снегом и сугробами. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах может привести к гибели людей.