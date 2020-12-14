В Курске наградили победителей международного конкурса Гран-при «Золотые таланты»

Курск снова стал местом проведения престижного конкурса Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской государственной филармонии состоялся концерт лауреатов I премии XII Международного конкурса исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты». Они выступили в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.

Обладателем Гран-при по решению жюри стал саксофонист Михаил Казаков из Московской области.

В XII Международном конкурсе Гран-при «Золотые таланты» участвовали ученики детских школ искусств и студенты музыкальных колледжей из Белоруссии, Казахстана и более 40 регионов России, включая Астраханскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Нижегородскую и Архангельскую области, Хабаровский край, Чеченскую республику, Татарстан. Все они не старше 18 лет.