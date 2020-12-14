В Курской области началась вакцинация против коронавируса

При наличии противопоказаний вакцинация не производится Фото: Из архива КП.

В Курскую область поступила тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Дозы будут распределены между тремя прививочными пунктами.

Вакцину планируют реализовать до конца недели.

В Железногорск в специальных термоконтейнерах доставят 400 доз, еще 200 доз поступит в прививочный пункт Курской городской больницы №3.

В горбольницу № 1 направлено 400 доз. Первый этап вакцинации в воскресенье здесь уже прошли пять медицинских работников.

Перед прививкой обязателен прием терапевта. Врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, проводит визуальный осмотр.

- При наличии противопоказаний вакцинация не производится. В их числе отягощенный аллергический анамнез, хронические заболевания, симптомы ОРВИ. После введения первого компонента врачи осуществляют ежедневный мониторинг состояния пациента, - рассказала главный врач городской больницы № 1 Ольга Тутова.

Ранее сообщалось, что вакцина «Гам Ковид Вак» вводится в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип 5). Первый вектор запускает иммунный ответ, второй разгоняет и усиливает его.

Вакцину «Спутник V» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Она официально зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России.