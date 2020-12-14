На въезде в Курскую область поставят соловья

Въезд в регион обозначат стелой
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На северном въезде в Курскую область по федеральной трассе «Крым», в районе деревни Сергеевки начали монтировать въездную стелу с названием нашего региона.
В основе композиционного решения – символ нашего региона, курский соловей. В темное время суток конструкция будет подсвечена, подсветка въездных стел никогда раньше в Курской области не применялась.
Фон для надписи выполнен из кортеновской стали, обшивка золотых букв слова «Курская» - латунь, остальных букв слова «область» - матированная нержавеющая сталь; цветовое решение позволит сформировать цельность восприятия слов. Производство конструкций выполнено на мощностях площадок Курского УФСИН.
Чуть позже будет также выполнено оформление основания, подиума стелы. Территория рядом с ней благоустраивается, чтобы гости региона смогли отдохнуть и сфотографироваться рядом со знаком на память.
Работы по возведению стелы продолжаются.