На въезде в Курскую область поставят соловья

Въезд в регион обозначат стелой Фото: Светлана ВОЛКОВА

На северном въезде в Курскую область по федеральной трассе «Крым», в районе деревни Сергеевки начали монтировать въездную стелу с названием нашего региона.

В основе композиционного решения – символ нашего региона, курский соловей. В темное время суток конструкция будет подсвечена, подсветка въездных стел никогда раньше в Курской области не применялась.

Фон для надписи выполнен из кортеновской стали, обшивка золотых букв слова «Курская» - латунь, остальных букв слова «область» - матированная нержавеющая сталь; цветовое решение позволит сформировать цельность восприятия слов. Производство конструкций выполнено на мощностях площадок Курского УФСИН.

Чуть позже будет также выполнено оформление основания, подиума стелы. Территория рядом с ней благоустраивается, чтобы гости региона смогли отдохнуть и сфотографироваться рядом со знаком на память.

Работы по возведению стелы продолжаются.