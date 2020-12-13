В Курскую область поступила тысяча доз вакцины от коронавируса

Хранить вакцину будут при температуре -20°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1000 доз вакцины «Гам Ковид Вак» («Спутник V») поступило в регион. Препарат доставлен на хранение в областной клинический кожвендиспансер и в прививочный пункт больницы № 1 Курска. В диспансере установлены медицинские морозильные камеры, которые держат температуру -20°C.

В Курской области продолжат прививать от коронавируса медицинских работников, а также начнут иммунизацию учителей и работников социальной сферы. Процедура проводится бесплатно и добровольно.

В районы Курской области «Гам Ковид Вак» будут доставлять в специальных термоконтейнерах. Сейчас развернуто четрые прививочных пункта: три в Курске и один в Железногорске.