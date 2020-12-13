Еще четверо жителей Курской области с коронавирусом скончались

В Курской области скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 13 декабря, умерли мужчины 38, 44, 51 и 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных исходов увеличилось до 242.

Еще 176 пациентов выздоровели и поправились. На сегодняшний день медики выписали 15 780 пациентов.

Прирост зараженных на утро 13 декабря составил 178 новых случаев коронавируса. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Курске - 94 человека. С начала эпидемии в регионе заболели 17 511 человек.