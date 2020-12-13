Коронавирус в Курской области на утро 13 декабря: заразились 178 человек

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курской области за минувшие сутки зарегистрировали 178 новых случаев коронавируса. Прирост заболевших по районам и городам: Курск - 94, Железногорск - 17, Фатежский район - 10, Касторенский район и Фатеж - по семь, Щигры - шесть, Льгов - пять, Льговский и Щигровский районы - по четыре, Советский, Суджанский, Тимский - по три, Большесолдатский район, Дмитриев,Обоянский и Черемисиновский +районы - по два, Горшеченский, Дмитриевский, Мантуровский, Медвенский районы, Обоянь, Пристенский и Железногорский районы - по одному. Всего за время эпидемии в регионе заразились Covid-19 17 511 человек.

По данным оперштаба на 13 декабря, в больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1 481 человек, на ИВЛ – 149 (28 – инвазивная, 121 – неинвазивная).

Окончили лечение и поправились 15 780 пациентов. На сегодняшний день скончались 242 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.