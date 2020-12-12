Курян предупреждают о гололеде

В течение суток будет переменная облачность Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в течение суток будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки в виде снега и мороси. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура: ночью 8 - 13º, днем 2 - 7º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.