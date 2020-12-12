Курян приглашают проголосовать в конкурсе «Европейское дерево года-2021»

Конкурс пройдет в феврале Фото: Светлана ВОЛКОВА

В феврале нашу страну на международном конкурсе будет представлять древний платан, произрастающий в городе Дербенте Республики Дагестан. Он стал победителем национального конкурса «Российское дерево года -2020». Платану 283 года, его высота - 35 метров, диаметр ствола - один метр 76 сантиметров. За него проголосовало 39082 человека.

Куряне могут принять участие в голосовании за российское дерево в международном конкурсе, которое пройдет с 1 по 28 февраля 2021 года.

Более подробная информация о конкурсе, а также инструкция по правилам голосования будут размещены на сайте программы www.rosdrevo.ru.