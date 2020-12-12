В октябре скончались 232 курянина, перенесшие коронавирус

В октябре коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

В нашем регионе у 20 курян основной причиной смерти стал COVID-19. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Еще у 34 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 178 человек.