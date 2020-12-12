Куряне стали победителями и призерами на первенствах Европы по боксу

Курские спортсмены снова прославили регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские спортсмены Лиана Тарасян, Михаил Усов и Алексей Стародубцев стали победителями и призерами на первенствах Европы по боксу. Соревнования прошли в ноябре в Черногории и Болгарии.

Сейчас курские спортсмены начали подготовку к первенству мира, которое пройдет в апреле следующего года.

Бокс в регионе является базовым видом спорта. В 12 спортшколах области подготовку по боксу проходят 875 человек, в их числе 4 мастера спорта России. Более 116 человек в прошлом году выполнили нормативы массовых разрядов. Подготовкой боксеров в Курской области занимаются 24 тренера.

- Выиграв золото первенства Европы Лиана Тарасян выполнила норматив мастера спорта России международного класса. Последним из курских боксеров это звание получал Александр Поветкин в 2001 году, - рассказал вице-президент Курской региональной общественной организации «Федерация бокса и кикбоксинга Курской области» Владимир Поветкин.

В 2020 году двум боксерам было присвоено звание мастера спорта России, это Лиана Тарасян и Алексей Пирогов.