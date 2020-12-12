Курянин закрыл доступ к ручью забором

ЧП произошло в селе Тазово
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В селе Тазово Золотухинского района незаконно использовался водный объект. Факт установлен в ходе совместного рейда сотрудников комитета природных ресурсов области с представителями прокуратуры Золотухинского района.
На территории села Тазово протекает ручей Безымянный, который является водным объектом общего пользования. Один из местных жителей перегородил его забором для выращивания гусей и уток.
Нарушитель должен освободить доступ к воде и будет привлечен к административной ответственности.