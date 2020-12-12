В Курске на маршруты вышли автобусы нового образца

Всего пока на маршрутах - три новых автобуса Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый автобус ГАЗ «Вектор Некст», предназначенный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, вышел на маршрут № 94 «ул. Крюкова – Железнодорожный вокзал» в сентябре.

В декабре еще две новые машины стали работать на маршрутах № 60 «Железнодорожный вокзал – Онкодиспансер» и № 20 «ДК «Волокно» – СЧПУ».

Эти низкопольные автобусы оборудованы аппарелями, здесь есть кнопки вызова водителя, специальные поручни, пневматическая подвеска, места для колясочников и сопровождающих.

Новые транспортные средства закупили частные перевозчики для обслуживания льготных маршрутов в рамках исполнения муниципального контракта.

Кроме того, на одном из автобусов, обслуживающем маршрут №20, тестируют новые светоотражающие маршрутные указатели - их должно быть видно в темное время суток. Если нововведение оправдает себя, в последующем оно будет использовано на всех транспортных средствах, обслуживающих городские маршруты.