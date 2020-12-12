Служба скорой помощи получает не менее 60 вызовов в день из Курского района

На базе Курской городской станции скорой медпомощи создана и успешно функционирует централизованная диспетчерская служба Фото: Из архива КП.

Нагрузка на службу скорой помощи по всех районах региона в период пандемии существенно возросла. В сентябре к городской станции скорой медицинской помощи присоединили отделение Курского района.

Специалисты отмечают, что это позволило улучшить качество оказания медпомощи в районе. Подтверждают это и сотрудники, которые сейчас обслуживают не менее 60 вызовов в день; до пандемии таких насчитывалось чуть больше 20.

- Во время процедуры объединения, конечно, переживали, но все были нацелены остаться работать. Условия стали для нас и для пациентов более комфортными. Нам дали новые машины, оборудование. В случае занятости всех наших бригад скорая помощь направляется из Курска, - рассказала фельдшер Вера Кожевая.

За два года в Курской области практически полностью обновили автопарк скорой помощи — 85 % всех машин региона не старше пяти лет. В этом году администрация региона выделила средства на приобретение двух новых специализированных автомобилей для перевозки маломобильных групп населения региона.

- Для пациентов эти автомобили очень удобны. Сейчас предоставляем их для транспортировки граждан, которые получают сеансы гемодиализа, - сообщил главный врач Курской городской станции скорой медицинской помощи Константин Хруслов.

В начале 2020 года на базе Курской городской станции скорой медпомощи создана и успешно функционирует централизованная диспетчерская служба. Это позволило улучшить управление службой, упорядочить маршрутизацию, оперативно реагировать на возникающие происшествия в районах региона, сказали в администрации региона.