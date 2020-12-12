Курян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Пользователь должен дать согласие на получение уведомлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сегодняшний день жители региона могут получить информацию о мерах социальной поддержки в филиалах МФЦ при личном обращении, а также по телефону call-центра +7 (4712) 74-14-80.

Вместе с тем ведутся работы по реализации возможности для граждан получать аналогичные уведомления через портал госуслуг, сообщили в администрации региона.

Планируется, что сведения будут формироваться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и поступать в «Личный кабинет» гражданина.

Важное условие: пользователь должен дать согласие на получение уведомлений.

Посредством ЕГИССО гражданам станут поступать сведения об услугах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, органов социального обеспечения и занятости населения.

В получаемых сведениях помимо указанных мер социальной поддержки будут ссылки на перечень документов, необходимых для их получения.

Уведомления станут поступать по мере наступлении того или иного жизненного события, например рождения ребенка, выхода на пенсию, получения инвалидности и других.