Изменилось расписание пригородных поездов Курской области

Электрички через Курск будут ходить по-новому Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 13 декабря на железных дорогах России вводится новый график движения поездов на 2020-2021 годы. На участках, примыкающих к Курскому железнодорожному узлу, изменится расписание ряда поездов пригородного сообщения.

№ 6336 Курск - Орел будет отправляться из Курска в 13:49 вместо 13:55 и прибывать в Орел в 16:52 вместо 16:58.

№ 6338 Курск - Орел будет отправляться из Курска в 16:18 вместо 16:24 и прибывать в Орёл в 19:21 вместо 19:26.

№ 6335 Орел - Курск будет отправляться из Орла в 13:11 вместо 13:17 и прибывать в Курск в 16:03 вместо 16:09.

№ 6339 Орел - Поныри будет отправляться из Орла в 20:53 вместо 20:50 и прибывать в Поныри в 22:21 вместо 22:18.

№ 6506/6505 Колпны - Курск будет отправляться со станции Колпны в 14:08 вместо 14:10 и прибывать в Курск в 16:59 вместо 17:01.

№ 6381 Касторная-Новая - Курск будет отправляться со станции Касторная-Новая в 03:25 вместо 03:35 и прибывать в Курск в 07:20 вместо 07:25.

№ 6383 Касторная-Курская - Курск будет отправляться со станции Касторная-Курская в 13:08 вместо 13:16 и прибывать в Курск в 16:08 вместо 16:14.

№ 6384 Курск - Касторная-Новая будет отправляться из Курска в 20:50 (как и прежде) и прибывать на станцию Касторная-Новая в 00:15 (как и прежде), а незначительные изменения в расписании произойдут на участке Щигры - Касторная-Курская.

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области сообщают, что ознакомиться с изменениями в расписании пассажиры могут на информационных стендах на железнодорожном вокзале Курска, а также на станциях и платформах по маршруту следования указанных поездов.