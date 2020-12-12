Суд оштрафовал предпринимателя, который проводил работы на винных погребах в Курске

Старинные винные погреба обнаружили в центре Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял, Ленинский районный суд Курска признал виновным в совершении административного правонарушения предпринимателя. Он весной на улице Большевиков рядом с Михайловской церковью производил снос здания, в ходе которого были обнаружены винные погреба.
Предположительно они принадлежали хозяину спиртоочистительного, водочного и уксусного заводов, потомственному почетному гражданину Федору Мальцову. Администрацией Курской области было принято решение о приостановке работ.
Теперь по вердикту суда индивидуальный предприниматель заплатит штраф за нарушение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.