Суд оштрафовал предпринимателя, который проводил работы на винных погребах в Курске

Старинные винные погреба обнаружили в центре Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял, Ленинский районный суд Курска признал виновным в совершении административного правонарушения предпринимателя. Он весной на улице Большевиков рядом с Михайловской церковью производил снос здания, в ходе которого были обнаружены винные погреба.

Предположительно они принадлежали хозяину спиртоочистительного, водочного и уксусного заводов, потомственному почетному гражданину Федору Мальцову. Администрацией Курской области было принято решение о приостановке работ.

Теперь по вердикту суда индивидуальный предприниматель заплатит штраф за нарушение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.