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Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Курской области на 12 декабря составило 238 человек

Мы собрали последние новости о числе погибших от коронавируса в Курске на 12 декабря 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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Ежедневно в регионе погибают люди от ковид

Ежедневно в регионе погибают люди от ковид

Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки в Курской области от коронавируса погибли четыре человека - двое мужчин 62 и 71 года и две женщины 63 и 73 лет. Всего с начала пандемии в регионе от ковид умерли 238 человек.

Как уже сообщала КП, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 182 жителей региона. Это больше, чем было диагностировано случаев накануне. Выздоровели за сутки 205 курян.

Всего с начала пандемии ковид переболели более 17 тысяч человек в регионе.